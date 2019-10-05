«Тоттенхэм» потерпел разгром от «Брайтона» в гостевом матче АПЛ

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 3-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Брайтона» Ниль Мопе. На 32-й минуте форвард Аарон Коннолли упрочил преимущество хозяев в счёте. Во втором тайме, на 65-й минуте, Коннолли оформил дубль и довёл счёт до разгромного.
«Брайтон» набрал 9 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (11) — на 6-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 21 очка в 7 матчах. В следующем туре АПЛ «Тоттенхэм» примет «Уотфорд», а «Брайтон» сыграет на выезде с «Астон Виллой».
- 5 октября 2019
-
16:52
-
16:51
-
16:29
-
16:27
-
16:13
-
16:12
-
16:01
-
16:00
-
15:54
-
15:52
-
15:36
-
15:32
-
15:28
-
15:26
-
15:24
-
15:24
-
15:05
-
14:56
-
14:56
-
14:39
-
14:31
-
14:26
-
14:16
-
14:05
-
14:00
-
13:56
-
13:53
-
13:48
-
13:30
-
13:25
-
13:22
-
13:17
-
13:06
-
12:59
-
12:37