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«Тоттенхэм» потерпел разгром от «Брайтона» в гостевом матче АПЛ

«Тоттенхэм» потерпел разгром от «Брайтона» в гостевом матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 3-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Брайтона» Ниль Мопе. На 32-й минуте форвард Аарон Коннолли упрочил преимущество хозяев в счёте. Во втором тайме, на 65-й минуте, Коннолли оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

«Брайтон» набрал 9 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (11) — на 6-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 21 очка в 7 матчах. В следующем туре АПЛ «Тоттенхэм» примет «Уотфорд», а «Брайтон» сыграет на выезде с «Астон Виллой».

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
05 октября 2019, суббота. 14:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
3 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мопе – 3'   2:0 Коннолли – 32'   3:0 Коннолли – 65'
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