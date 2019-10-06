Байрамян вывел «Ростов» вперёд в матче с ЦСКА
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян открыл счёт в выездном матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. 27-летний футболист отличился на 11-й минуте после подачи с углового в исполнении хавбека Матиаса Норманна.
«Ростов» и ЦСКА входят в группу лидеров турнирной таблицы чемпионата России. Победитель встречи займёт первое место.
Матч ЦСКА — «Ростов» сейчас проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». К 20-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.
В 13-м туре российского первенства жёлто-синие 19 октября в Санкт-Петербурге сыграют с «Зенитом», а «армейцы» на следующий день на выезде встретятся с «Уфой».
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