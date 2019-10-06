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Ерёменко пропустит матч с ЦСКА из-за температуры

Ерёменко пропустит матч с ЦСКА из-за температуры
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко не попал в заявку команды на выездной матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Пресс-служба жёлто-синих сообщила, что 32-летний футболист почувствовал недомогание. У него также поднялась температура.

Такие же проблемы со здоровьем возникли у защитника Рагнара Сигурдссона, который тоже не выйдет на поле.

Напомним, до двухлетней дисквалификации за употребление кокаина Ерёменко выступал за ЦСКА. Позже хавбек отказался от продления контракта с «армейцами», а после возвращения заключил соглашение с московским «Спартаком».

Роман перешёл в «Ростов» в январе 2019 года. Действующий контракт игрока с жёлто-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.

Встреча ЦСКА — «Ростов» состоится сегодня, 6 октября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 16:30 мск.

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