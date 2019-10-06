«Рома» сыграла вничью с «Кальяри» в матче Серии А, «Лацио» — с «Болоньей»
Завершились три матча 7-го тура чемпионата Италии. «Рома» на своём поле сыграла вничью с «Кальяри» (1:1), «Лацио» в гостях поделил очки с «Болоньей», а «Аталанта» дома обыграла «Лечче» (3:1).
В матче в Риме счёт открыли гости. Сделал это Жоао Педро, реализовавший пенальти. «Рома» отыгралась благодаря автоголу Луки Чеппители.
В Болонье хозяева дважды выходили вперёд после результативных ударов Ладислава Крейчи и Родриго Паласио. Однако римлянам удалось избежать поражения благодаря дублю Чиро Иммобиле. Встречу команды завершали в неполных составах после удалений Лукаса Лейвы и Гари Меделя.
В матче в Бергамо победу хозяевам принесли результативные удары Дувана Саапаты, Алехандро Гомеса и Робина Гозенса. Гол престижа провёл Фабио Лучионе.
Италия - Серия А. 7-й тур
06 октября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 1
Кальяри
Кальяри
0:1 Педро – 26' (пен) 1:1 Чеппители – 31' (автогол)
Италия - Серия А. 7-й тур
06 октября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 2
Лацио
Рим
1:0 Крейчи – 21' 1:1 Иммобиле – 23' 2:1 Паласио – 31' 2:2 Иммобиле – 39'
Удаления: Медель – 70' / Лейва – 59'
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