Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Трансляция боя
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рома» сыграла вничью с «Кальяри» в матче Серии А, «Лацио» — с «Болоньей»

«Рома» сыграла вничью с «Кальяри» в матче Серии А, «Лацио» — с «Болоньей»
Футбол / Италия 0

Завершились три матча 7-го тура чемпионата Италии. «Рома» на своём поле сыграла вничью с «Кальяри» (1:1), «Лацио» в гостях поделил очки с «Болоньей», а «Аталанта» дома обыграла «Лечче» (3:1).

В матче в Риме счёт открыли гости. Сделал это Жоао Педро, реализовавший пенальти. «Рома» отыгралась благодаря автоголу Луки Чеппители.

В Болонье хозяева дважды выходили вперёд после результативных ударов Ладислава Крейчи и Родриго Паласио. Однако римлянам удалось избежать поражения благодаря дублю Чиро Иммобиле. Встречу команды завершали в неполных составах после удалений Лукаса Лейвы и Гари Меделя.

В матче в Бергамо победу хозяевам принесли результативные удары Дувана Саапаты, Алехандро Гомеса и Робина Гозенса. Гол престижа провёл Фабио Лучионе.

Италия - Серия А. 7-й тур
06 октября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 1
Кальяри
Кальяри
0:1 Педро – 26' (пен)   1:1 Чеппители – 31' (автогол)
Италия - Серия А. 7-й тур
06 октября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 2
Лацио
Рим
1:0 Крейчи – 21'   1:1 Иммобиле – 23'   2:1 Паласио – 31'   2:2 Иммобиле – 39'
Удаления: Медель – 70' / Лейва – 59'
Италия - Серия А. 7-й тур
06 октября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 1
Лечче
Лечче
1:0 Сапата – 35'   2:0 Гомес – 40'   3:0 Гозенс – 56'   3:1 Лучионе – 86'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019