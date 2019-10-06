Тренер «Спартака» Кузнецов: я всего лишь помощник Кононова

Тренер «Спартака» Сергей Кузнецов сообщил, что в ближайшее время руководство красно-белых примет решение по его будущему в клубе.

«В период сборных в первую очередь должны выздороветь наши травмированные футболисты, на которых мы рассчитываем в следующем туре. Конечно, мы также должны плодотворно поработать над завершением наших атак. Мне кажется, в этом кроется большинство наших проблем. Мы мало забиваем с игры, если и забивали, то это были стандартные положения, поэтому нам обязательно нужно работать в этом направлении.

Начало было обескураживающим для всех нас. Ребята как будто боялись сами себя. Мы пропустили необязательные голы с углового и аута, хотя и разбирали эти моменты. Хочу отдать должное тем ребятами, которые, пропустив два мяча, сумели взять мяч под контроль и забить один гол. Мы внесли коррективы в перерыве, сделали ставку на агрессивный прессинг. Я считаю, что до моих замен всё шло хорошо. Мои замены смазали концовку. Мы рассчитывали усилить давление на «Краснодар» и забить ещё. К сожалению, получилось так, что в концовке мы не имели так много голевых моментов.

Это была эмоциональная игра, обе команды хотели победы. Счёт был скользкий, ребят где-то переполняли эмоции. После удаления Кайо мы наоборот должны были более разумно и спокойно начать контролировать мяч. Мы же поддались на эмоции, и это уже привело к удалению нашего игрока.

Все эти поражения привели к отставке Кононова. Когда «Спартак» проигрывает, я считаю, есть только одна оценка происходящего — негативная. Наверное, поэтому Олег Георгиевич принял такое решение. В скором времени руководство ознакомит всех нас с дальнейшими решениями. Нам всем остаётся только ждать.

Я всего лишь помощник Олега Георгиевича. Я помогал Кононову во многих моментах чисто футбольного плана. Никто даже не думал, чтобы я заменил его на пресс-конференциях", — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.