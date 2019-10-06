Тренер «Спартака»: не ждали ухода Кононова, после той игры он сам заявил об этом

Тренер «Спартака» Сергей Кузнецов поделился мнением о поражении в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«К сожалению, мы проиграли очередную встречу. Мы готовились к этой игре, настраивались на победу, чтобы прервать эту серию неудач. Эта череда поражений негативно сказывается как на команде, так и на болельщиках. Мы сейчас уходим на паузу и рассчитываем хорошо подготовиться к следующим играм, чтобы наконец победить и прервать эту серию неудач.

О буквах ИО в должности даже не задумывался, главное было подготовить команду к матчу. Мы столкнулись с такими сложностями, которым не позавидуешь. Я не привык жаловаться. Как должно было быть, так и случилось. Я был сконцентрирован на том, чтобы из имеющихся в расположении команды игроков как можно лучше подготовиться к такому сильному сопернику, как «Краснодар».

Мы не ожидали отставки Кононова, после той игры он сам зашёл к команде и объявил об этом. Руководство клуба и игроки попросили меня готовить команду к этой встрече. У нас есть действующий контракт, дальнейшие решения будет принимать руководство", — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.