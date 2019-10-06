Тренер «Спартака»: не ждали ухода Кононова, после той игры он сам заявил об этом

Тренер «Спартака» Сергей Кузнецов поделился мнением о поражении в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
«К сожалению, мы проиграли очередную встречу. Мы готовились к этой игре, настраивались на победу, чтобы прервать эту серию неудач. Эта череда поражений негативно сказывается как на команде, так и на болельщиках. Мы сейчас уходим на паузу и рассчитываем хорошо подготовиться к следующим играм, чтобы наконец победить и прервать эту серию неудач.
О буквах ИО в должности даже не задумывался, главное было подготовить команду к матчу. Мы столкнулись с такими сложностями, которым не позавидуешь. Я не привык жаловаться. Как должно было быть, так и случилось. Я был сконцентрирован на том, чтобы из имеющихся в расположении команды игроков как можно лучше подготовиться к такому сильному сопернику, как «Краснодар».
Мы не ожидали отставки Кононова, после той игры он сам зашёл к команде и объявил об этом. Руководство клуба и игроки попросили меня готовить команду к этой встрече. У нас есть действующий контракт, дальнейшие решения будет принимать руководство", — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
- 6 октября 2019
-
23:10
-
22:53
-
22:46
-
22:42
-
22:35
-
22:34
-
22:24
-
22:23
-
22:15
-
22:12
-
22:06
-
22:05
-
22:02
-
21:47
-
21:45
-
21:36
-
21:34
-
21:29
-
21:24
-
21:16
-
21:03
-
20:58
-
20:57
-
20:55
-
20:49
-
20:43
-
20:30
-
20:24
-
20:19
-
20:09
-
20:07
-
20:03
-
19:51
-
19:48
-
19:45