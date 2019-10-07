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Брюс победил «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера с 23-й попытки

Брюс победил «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера с 23-й попытки
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Стив Брюс, возглавляющий «Ньюкасл Юнайтед», впервые одержал победу над своим бывшим клубом в качестве тренера. Для того чтобы победить «Манчестер Юнайтед», Брюсу потребовалось 23 попытки.

«Ньюкасл» одержал победу в матче 8-го тура АПЛ (1:0), обыграв «Манчестер Юнайтед» на своём поле. Единственный мяч в концовке встречи забил Мэтт Лонгстафф, младший брат Шона Лонгстаффа, которого хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер.

Ранее Брюс играл с «Манчестер Юнайтед» в качестве главного тренера «Бирмингема», «Уигана», «Сандерленда» и «Халла». Впервые он встретился с бывшим клубом в качестве тренера в 2002 году. За это время команды Брюса лишь пять раз сыграли вничью с «МЮ», все остальные встречи заканчивались победами «красных дьяволов».

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