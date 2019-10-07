Брюс победил «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера с 23-й попытки

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Стив Брюс, возглавляющий «Ньюкасл Юнайтед», впервые одержал победу над своим бывшим клубом в качестве тренера. Для того чтобы победить «Манчестер Юнайтед», Брюсу потребовалось 23 попытки.
«Ньюкасл» одержал победу в матче 8-го тура АПЛ (1:0), обыграв «Манчестер Юнайтед» на своём поле. Единственный мяч в концовке встречи забил Мэтт Лонгстафф, младший брат Шона Лонгстаффа, которого хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер.
Ранее Брюс играл с «Манчестер Юнайтед» в качестве главного тренера «Бирмингема», «Уигана», «Сандерленда» и «Халла». Впервые он встретился с бывшим клубом в качестве тренера в 2002 году. За это время команды Брюса лишь пять раз сыграли вничью с «МЮ», все остальные встречи заканчивались победами «красных дьяволов».
- 7 октября 2019
-
11:02
-
10:51
-
10:49
-
10:48
-
10:48
-
10:03
-
10:00
-
09:53
-
09:53
-
09:36
-
09:00
-
08:38
-
08:22
-
07:35
-
07:24
-
07:17
-
06:45
-
06:33
-
05:54
-
05:43
-
05:35
-
04:56
-
04:06
-
03:48
-
03:39
-
02:51
-
02:45
-
01:59
-
01:49
-
01:31
-
00:59
-
00:55
-
00:40
-
00:33
-
00:20