«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» и покинул зону вылета
В матче 8-го тура английской Премьер-Лиги «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Обслуживал матч арбитр Майк Дин. В качестве его ассистентов выступили Иан Хассин и Даррен Кэнн.
Единственный был забит на 72-й минуте. Автором забитого мяча стал Мэттью Лонгстафф, которому ассистировал Йетро Виллемс.
«Ньюкасл Юнайтед», набрав восемь очков, покинул зону вылета, поднявшись на 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (9) — на 12-м месте.
В 9-м туре «Ньюкасл Юнайтед» на выезде встретится с «Челси». Матч состоится 19 октября. «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Ливерпулем» (20 октября).
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