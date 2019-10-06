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«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» и покинул зону вылета

«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» и покинул зону вылета
Футбол / Англия 0

В матче 8-го тура английской Премьер-Лиги «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Обслуживал матч арбитр Майк Дин. В качестве его ассистентов выступили Иан Хассин и Даррен Кэнн.

Единственный был забит на 72-й минуте. Автором забитого мяча стал Мэттью Лонгстафф, которому ассистировал Йетро Виллемс.

«Ньюкасл Юнайтед», набрав восемь очков, покинул зону вылета, поднявшись на 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (9) — на 12-м месте.

В 9-м туре «Ньюкасл Юнайтед» на выезде встретится с «Челси». Матч состоится 19 октября. «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Ливерпулем» (20 октября).

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
06 октября 2019, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Лонгстафф – 72'
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