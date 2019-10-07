Кто был лучшим игроком 12-го тура РПЛ?
Состоялись все матчи 12-го тура Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает вам выбрать лучшего футболиста минувшей игровой недели.
Среди предложенных вариантов – Хорен Байрамян («Ростов»), Зурико Давиташвили («Рубин»), Магомед Оздоев («Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»), Урош Радакович («Оренбург»), Александр Соболев («Крылья Советов»), Эльдор Шомуродов («Ростов») и Антонио Эдер («Локомотив»). Также присутствует вариант «Кто-то другой».
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
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