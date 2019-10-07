Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кто был лучшим игроком 12-го тура РПЛ?

Кто был лучшим игроком 12-го тура РПЛ?
Футбол / РПЛ 0

Состоялись все матчи 12-го тура Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает вам выбрать лучшего футболиста минувшей игровой недели.

Среди предложенных вариантов – Хорен Байрамян («Ростов»), Зурико Давиташвили («Рубин»), Магомед Оздоев («Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»), Урош Радакович («Оренбург»), Александр Соболев («Крылья Советов»), Эльдор Шомуродов («Ростов») и Антонио Эдер («Локомотив»). Также присутствует вариант «Кто-то другой».

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

ЦСКА, что с тобой не так? «Армейцы» еле избежали очередного разгрома
«Ростов» Карпина играет очень круто!
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019