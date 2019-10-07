Егоров: Мешков не использовал VAR в моменте с жёлтой карточкой Кайо

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил поведение Виталия Мешкова, главного арбитра матча 12-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1), в эпизоде с жёлтой карточкой защитнику хозяев Кайо.



Напомним, в концовке встречи судья приостановил игру, а спустя некоторое время показал футболисту «быков» второй «горчичник». Мешкова заподозрили в применении VAR, что в данной ситуации являлось бы нарушением протокола, поскольку видеоповторы можно просматривать только при нарушениях, после которых можно показать красную карточку.



«Что касается 87-й минуты и жёлтой карточки Кайо, то VAR не вмешивался в эту ситуацию. Арбитр не увидел фола и не свистнул. Первый помощник Усачёв кричал в рацию, она работала плохо. С учётом всей коммуникации приняли общее решение и вернулись к этому эпизоду», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.