Егоров: Мешков не использовал VAR в моменте с жёлтой карточкой Кайо

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил поведение Виталия Мешкова, главного арбитра матча 12-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1), в эпизоде с жёлтой карточкой защитнику хозяев Кайо.
Напомним, в концовке встречи судья приостановил игру, а спустя некоторое время показал футболисту «быков» второй «горчичник». Мешкова заподозрили в применении VAR, что в данной ситуации являлось бы нарушением протокола, поскольку видеоповторы можно просматривать только при нарушениях, после которых можно показать красную карточку.
«Что касается 87-й минуты и жёлтой карточки Кайо, то VAR не вмешивался в эту ситуацию. Арбитр не увидел фола и не свистнул. Первый помощник Усачёв кричал в рацию, она работала плохо. С учётом всей коммуникации приняли общее решение и вернулись к этому эпизоду», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 7 октября 2019
-
17:27
-
17:17
-
17:17
-
17:14
-
17:00
-
16:46
-
16:33
-
16:33
-
16:27
-
16:23
-
16:14
-
16:14
-
16:02
-
15:57
-
15:34
-
15:25
-
15:15
-
14:58
-
14:55
-
14:31
-
14:23
-
14:15
-
13:54
-
13:46
-
13:43
-
13:32
-
13:26
-
13:23
-
13:21
-
13:07
-
13:03
-
12:58
-
12:51
-
12:43
-
12:25