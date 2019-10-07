«Барселона» не выплатила «Бордо» за Малкома € 30,3 млн

Испанская «Барселона» должна другим клубам за трансферы футболистов более € 260 млн, в списке сделок значится и футболист «Зенита» Малком, сообщает AS.

Отмечается, что каталонцы должны погасить € 79,4 млн в краткосрочной перспективе. Самым крупным кредитором испанцев называется «Ливерпуль». В «Барселоне» должны английскому клубу € 94,6 млн. Сумма накопилась за трансфер Филиппе Коутиньо, которого летом арендовала «Бавария».



Также «Барселона» должна «Бордо» € 30,3 млн по сделке бразильского нападающего Малкома, ныне выступающего за «Зенит». Форвард перешёл в каталонский клуб в 2018 году за € 41 млн.



Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата игрока предположительно составит € 6,5 млн за сезон.