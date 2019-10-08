Венгер оценил игру Погба на старте сезона

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением об игре своего соотечественника, хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
«В первую очередь хочу сказать, что Погба в нынешнем сезоне ещё не был в оптимальной физической форме из-за травм.
Он не выглядит полностью готовым. А мы говорим об игроке с огромной физической мощью. Ему важно находиться в оптимальных кондициях.
Когда футболист хочет уйти из клуба, а его удерживают, нужно время, чтобы вновь построить взаимоотношения, пострадавшие во время трансферной истории.
Лично мне кажется, что Погба ведёт себя так, словно он знает, что с «Манчестер Юнайтед» невозможно бороться за трофеи. К тому же тот факт, что его удержали в команде, тоже влияет на его игру», — цитирует Венгера beIN Sports.
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