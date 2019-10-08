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Венгер оценил игру Погба на старте сезона

Венгер оценил игру Погба на старте сезона
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением об игре своего соотечественника, хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«В первую очередь хочу сказать, что Погба в нынешнем сезоне ещё не был в оптимальной физической форме из-за травм.

Он не выглядит полностью готовым. А мы говорим об игроке с огромной физической мощью. Ему важно находиться в оптимальных кондициях.

Когда футболист хочет уйти из клуба, а его удерживают, нужно время, чтобы вновь построить взаимоотношения, пострадавшие во время трансферной истории.

Лично мне кажется, что Погба ведёт себя так, словно он знает, что с «Манчестер Юнайтед» невозможно бороться за трофеи. К тому же тот факт, что его удержали в команде, тоже влияет на его игру», — цитирует Венгера beIN Sports.

Погба не ведёт переговоры с «МЮ» и не просил повышения оклада до € 35 млн в год
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