Погба не ведёт переговоры с «МЮ» и не просил повышения оклада до € 35 млн в год

Источник в «Манчестер Юнайтед» назвал недостоверными слухи, что полузащитник Поль Погба запросил у руководства клуба повышения зарплаты до £ 600 тыс. в неделю (€ 674 тыс. в неделю, € 35 млн в год).

«У Погба осталось ещё два года по действующему контракту, при этом у клуба есть опция продления на один сезон. Переговоры по новому соглашению не ведутся, и Поль не говорил, что хочет увеличения зарплаты.

Он полностью сосредоточен на том, чтобы быть готовым на сто процентов и помочь команде. Те, кто говорят, что он просит £ 600 тыс. в неделю, ошибаются», — приводит слова источника Daily Mail.

В нынешнем сезоне Погба отдал 2 результативные передачи в 5 матчах английской Премьер-лиги. Сейчас 26-летний француз восстанавливается после травмы лодыжки.