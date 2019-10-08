Мораес: я уже вошёл в историю Украины

Нападающий «Шахтёра» и сборной Украины Жуниор Мораес поделился ожиданиями от матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальными командами Литвы и Португалии.



«Сейчас у нас тренировки, восстановление. Позже всё будет хорошо. Мои 85 забитых мячей в чемпионате Украины? Я уже вошёл в историю Украины. Конечно, я счастлив. Это большая работа, и я очень рад. Довести свой голевой счет в украинской Премьер-лиге до 100 мячей? Пока я об этом не думаю.



Конечно, я хочу забить и за сборную Украины. Дай бог, чтобы это получилось в матче со сборной Литвы», — приводит слова Мораеса пресс-служба Федерации футбола Украины.

Сборная Украины набрала 13 очков в 5 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы В.