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Мостовой: для Соболева и Чистякова этот сбор в сборной России — ознакомительный

Мостовой: для Соболева и Чистякова этот сбор в сборной России — ознакомительный
Футбол / Евро-2020 0

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал вызов защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова и форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева в национальную команду на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года со сборными Шотландии и Кипра.

«Новички однозначно заслужили место в сборной. Ребята хорошо проявили себя в этом сезоне и получили приглашение — так и должно быть. Однако вряд ли им дадут шанс выйти на поле уже в ближайших матчах. Всё-таки этот сбор для Соболева и Чистякова больше ознакомительный. У сборной есть основной состав, и сейчас нет смысла что-то кардинально менять», — приводят слова Мостового «Известия».

Матч Россия – Шотландия состоится сегодня, 10 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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