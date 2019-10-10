Жена Семака: планирую усыновить ещё одного ребенка, он точно будет темнокожим

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала о намерении запустить серию документальных фильмов.
«Сейчас я связываю своё будущее с документальным кино на остросоциальные темы. В какой-то момент я поняла, что в моём случае непростительно тратить время на развлечения. Если могу принести кому-то пользу, то просто обязана это делать. Меня волнуют темы насильственного раннего замужества в странах третьего мира, воровства детей, социального неравенства, расизма и многое другое.
Для съёмок пилотного сюжета в середине октября мы с экспедицией отправляемся в Гималаи. Есть у этого восхождения и ещё одна цель: оно задумано для того, чтобы стать ближе с нашим сыном-подростком, который вошёл в период бунта. Я задумала формат реалити-шоу, дневника, где совершенно разные люди сталкиваются друг с другом в непривычных обстоятельствах и начинают совместный путь.
У меня есть ещё одно намерение, связанное с этим проектом: путешествуя по миру, я планирую усыновить ещё одного ребенка. Знаю одно: он точно будет темнокожим, потому что для меня мир не делится на цветных, богатых и бедных. Для меня все люди — братья», — цитирует Анну «Собака.ru».
- 10 октября 2019
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