Кечинов: Черчесов необходим «Спартаку». Именно он может исправить их проблемы

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 7-го тура отборочного этапа Евро-2020 Россия — Шотландия, а также выразил мнение, что главный тренер российской сборной Станислав Черчесов мог бы исправить проблемы красно-белых.
«Я надеюсь, что у нас не будет проблем в сегодняшней игре. Думаю, шотландцев обыграем, потому что мы сильнее по составу и по игре. На 80% мы уже на чемпионате Европы. Если же мы сегодня проиграем, то против Кипра уже психологически будет непросто. Всё зависит только от нашей команды.
Позицию Зобнина есть кому закрыть: тот же Баринов, Оздоев, Головин. Я думаю, что Баринов спокойно заменит Рому, хуже от этого не будет. В старте жду Дзюбу, Фернандеса, Джикию, Головина. Жиркова тоже хотел бы увидеть, ведь он сейчас в порядке.
В случае сегодняшнего успеха я был бы за совмещение Черчесовым постов тренера сборной и «Спартака». Это тот тренер, который необходим «Спартаку» сейчас. Именно Станислав Саламович может исправить всё то, что сейчас происходит со «Спартаком». «Спартак» поднялся бы на то место, где он должен быть», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Капущаком.
- 10 октября 2019
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