«Спартак» возвращает тренера-чемпиона. Он сам ушёл от Карреры

9 августа нас накрыл водопад сообщений о новом тренере «Спартака». Под информационным напором вновь казалось, что красно-белые жучки есть в каждом здании мира. Не прилетел некий Тамезе в Париж – все тут же узнали. Сказал Каррера что-то в раздевалке – мгновенно услышали. Даже Глушакова в бане – и того нашли.

Но сейчас не об этом, вернёмся к сообщениям.

Контрактный вброс

Первое звучало так: «Пилипчук – в отеле «Спартака».

Мы проверили — бывший помощник Массимо Карреры реально остановился в гостинице на Лениградском шоссе, где команда когда-то жила перед матчами. Правда, с приходом Олега Кононова локация поменялось на чуть более спокойную, но инсайдерскую цепочку несовпадение не нарушило.



Вторая наводочка была ещё конкретнее: «Пилипчук – в офисе «Спартака» на стадионе. Встречу организовал Федун».

Пара звонков – и всё, Роман действительно заезжал на «Открытие». Только и здесь никого не смутило, что господин Федун принимает гостей в здании ИФД-Капитал, а не в тушинской стекляшке, куда обычные люди иногда заскакивают лишь затем, чтобы повидать старых друзей.



Ну а вывод оказался и вовсе божественным: «Пилипчук» подписал контакт со «Спартаком».

Ну скажите, в каком измерении можно стать помощником главного тренера, которого пока вообще не существует? Кстати, в спартаковском, наверное, и можно… Но одно дело, если бы Пилипчук приехал в офис в одни сроки с Тедеско – знакомиться и собеседоваться – но через два дня-то зачем?

Так что в этой инсайдерской саге кто-то либо поспешил, либо сделал намеренный вброс, настолько полезный разным сторонам, что не определить инициатора. Одни, благодаря фанатскому ажиотажу, смогут понять, сильно ли скажется приглашение бывшего помощника Карреры на репутации нынешнего руководства. Другие – будут иметь шанс заблокировать приход неуместного для себя человека.



На данный момент, судя по результатам опроса в насыщенных критически настроенной к Пилипчуку публикой телеграм-канале и «твиттере», первая часть побеждает.



Возвращение тренера из чемпионского штаба Карреры оценивается положительно, даже несмотря на его странный уход из клуба весной 2018 года.



Впрочем, изменение общественной реакции взбудораженных болельщиков «Спартака» сегодня – это дело пары новостей и твитов.

Кто ждёт Пилипчука

Понимание, зачем Пилипчук «Спартаку», доступно даже для сектантов. Нет ничего проще, чем выцедить, что именно при этом помощнике команда Карреры подстраивалась под соперников и знала их слабые места, а также меняла тактику не только от матча к матчу, но и по ходу игр. Тогда как после ухода Пилипчука настала стабильная эпоха Рауля «4:3:3» Рианчо и неизменно бесковские времена Олега «я никогда не буду играть в три защитника» Кононова.

На багаже Пилипчука. Как Кононов изменил «Спартак» Другая схема, гибкая и массивная атака, перевод Мельгарехо вперёд – красно-белые с новым тренером начали серьёзно менять футбол.

Отступая от темы, стоит заметить, что нам давно пора избавиться от мудаковатых (бараньих, если верить словарю Даля) замечаний о роли тренеров. Куда осмысленнее говорить о менеджере – человеке, приглашающем в свой штаб лучших специалистов (как Карпин – Кафанова), одна часть из которых занимается тактикой и анализом, другая – физикой, третья – вратарями, тогда как их руководитель аккумулирует и дополняет эти идеи, а затем в мотивирующей форме доносит их до команды.

Так вот результат работы тактического отдела «Спартака» времен Карреры был очевиден. Высоко оценивает способности Пилипчука и главный по тренерам в РФС, технический директор Андрей Лексаков. У редакции «Чемпионата» также был шанс убедиться в нестандартном подходе аналитика во время ЧМ-2018, когда он разбирал для нас соперников сборной России. Да и вообще было бы до преступного странно, если бы сегодня «Спартак» не рассматривал возвращение человека, уход которого — случайно или нет — совпал с началом игровой импотенции клуба.

Однако в отторжении к своей персоне Пилипчук виноват сам, потому что в один день совершил абсолютно глупый и недальновидный поступок.

Кто против Пилипчука

В мае 2018 года, за два тура до конца чемпионата, Роман Пилипчук объявил об уходе из «Спартака» и не поблагодарил Массимо Карреру. Позднее сам итальянец назвал решение помощника предательством, которое не заслуживает обсуждений. Народный фольклор поклонников тут же выдал слухи, что Пилипчук готовил заговор против Массимо, правда, ни одного, даже малозначительного подтверждения этим наветам не нашлось.

«Пилипчук поступил некрасиво по отношению к «Спартаку». Каррера расстроен Каррера объяснил, куда исчез Пилипчук и что не так с Глушаковым. «Спартак» больше не будет прежним, и главный тренер рассказал почему.

Напротив, за полтора года Пилипчук не дал ни одного интервью о происходившем в «Спартаке» и во время ТВ-эфиров не сказал ни единого критического слова ни о Каррере, ни о событиях в клубе. В то же время из интервью другой стороны стало понятно, что по ходу сезона-2017/18 Каррера уже вел переговоры с Раулем Рианчо и сам не собирался продлевать контракт со своим помощником, отправляя его в ссылки в разные города России во время матчей «Спартака». Что стало причиной – заговор, конфликт, желание привести своих людей — до сих пор неясно. Но в один день Пилипчук сорвался, выпустил заявление, ушел сам, лишился денег и стал стоп-персоной для части болельщиков.



Так что сегодня «Спартаку» нужно делать выбор. С одной стороны – они могут пригласить одного из лучших спецов в своей сфере и, при достижении результатов, обратить на свою сторону болельщиков. С другой – при серии неудач фамилия Пилипчук может стать главным символом в протестных акциях против руководства.



Но, зная «Спартак», а также оценивая в целом положительную реакцию болельщиков, кажется, что рисковое назначение будет. И в середине следующей недели мы услышим о возвращении в команду одного из тренеров-чемпионов.