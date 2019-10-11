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Дмитрий Медведев поздравил сборную России с победой над шотландцами

Дмитрий Медведев поздравил сборную России с победой над шотландцами
Футбол / Евро-2020 0

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил национальную команду с разгромной победой в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.

«Россия — Шотландия 4:0. Молодцы!» — написал Медведев в своём «твиттере».

В турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России занимает 2-е место. В активе подопечных Станислава Черчесова 18 очков после 7 матчей. В следующем туре российская сборная встретится с национальной командой Кипра. Встреча состоится в воскресенье, 13 сентября, на стадионе «ГСП» в Никосии. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит 19:00. Для выхода в финальную часть чемпионата Европы 2020 года сборной России достаточно не проиграть в этом матче.

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