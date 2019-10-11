Тренер сборной Бельгии: наш следующий шаг — закончить на первом месте в группе

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал результат матча 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Сан-Марино. Встреча прошла в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и завершилась со счётом 9:0 в пользу хозяев.

«Я очень доволен. Команда играла дисциплинированно, никто не действовал эгоистично, создали много моментов и забили очень хорошие голы. Наш следующий шаг — закончить на первом месте в группе.

Мы сейчас лучше, чем были в России. У нас гораздо больше опыта. Дело не только в таланте, который у вас есть, но и в желании жертвовать собой ради друг друга. Это может иметь значение, когда команды практически равны», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Сборная Бельгии, набрав 21 очко, возглавляет турнирную таблицу группы I отборочного турнира Евро-2020. Команда Мартинеса досрочно оформила выход на чемпионат Европы.