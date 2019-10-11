Гол Фирмино и фол на Мане в штрафной — в видеообзоре матча Бразилия — Сенегал

Сборная Бразилии провела товарищеский матч с национальной командой Сенегала. Встреча прошла на стадионе «Национальный» в Сингапуре и завершилась со счётом 1:1.

Южноамериканская команда вышла вперёд уже на 9-й минуте. Автором гола стал нападающий Роберто Фирмино, которому ассистировал форвард Габриэл Жезус. Под занавес первого тайма, на 1-й компенсированной минуте, сенегальский нападающий Фамара Дьедиу восстановил равенство в счёте, реализовав пенальти, который был назначен за фол на форварде Садио Мане. Во втором тайме командам забить не удалось.

Сборной Бразилии 13 октября предстоит сыграть с Нигерией. Матч также состоится в Сингапуре и начнётся в 15:00 мск.

Видеообзор можно посмотреть на «Чемпионате».