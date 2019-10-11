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Английский клуб уволил тренера. Спустя несколько часов тот пил текилу с фанатами

Английский клуб уволил тренера. Спустя несколько ч
Английский клуб уволил тренера. Спустя несколько часов тот пил текилу с фанатами
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Барнсли» Даниэль Штендель оригинальным образом отреагировал на своё увольнение.

Руководство английского клуба приняло решение отправить наставника в отставку из-за неудовлетворительных результатов. После 11 туров команда занимает предпоследнее, 23-е место в турнирной таблице Чемпионшипа и отстаёт от спасительной 21-й строчки на два очка.

Несмотря на потерю работы, уже спустя несколько часов после объявления Штендель оказался в одном из баров города, где встретился с болельщиками «Барнсли». С фанатами немецкий специалист пообщался и выпил текилы.

Видео доступно на «Чемпионате».

Штендель возглавил «Барнсли» летом 2018 года и в первый же сезон вывел команду в Чемпионшип, финишировав на втором месте в турнирной таблице Лиги 1 – третьего по силе дивизиона Англии. Ранее Даниэль тренировал «Ганновер».

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