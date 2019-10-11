Английский клуб уволил тренера. Спустя несколько часов тот пил текилу с фанатами

Бывший главный тренер «Барнсли» Даниэль Штендель оригинальным образом отреагировал на своё увольнение.
Руководство английского клуба приняло решение отправить наставника в отставку из-за неудовлетворительных результатов. После 11 туров команда занимает предпоследнее, 23-е место в турнирной таблице Чемпионшипа и отстаёт от спасительной 21-й строчки на два очка.
Несмотря на потерю работы, уже спустя несколько часов после объявления Штендель оказался в одном из баров города, где встретился с болельщиками «Барнсли». С фанатами немецкий специалист пообщался и выпил текилы.
Видео доступно на «Чемпионате».
Штендель возглавил «Барнсли» летом 2018 года и в первый же сезон вывел команду в Чемпионшип, финишировав на втором месте в турнирной таблице Лиги 1 – третьего по силе дивизиона Англии. Ранее Даниэль тренировал «Ганновер».
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