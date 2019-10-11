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Шотландские журналисты назвали Бышовца главным тренером сборной России

Шотландские журналисты назвали Бышовца главным тренером сборной России
Футбол / Евро-2020 0

Шотландское издание Evening Times перепутало главного тренера сборной России. Сайт вёл онлайн-трансляцию матча квалификации Евро-2020 Россия — Шотландия и упорно называл главного тренера хозяев Анатолием Бышовцем, а не Станиславом Черчесовым. Бышовец тренировал сборную России более 20 лет назад.

«Анатолий Бышовец проводит первую замену, Денис Черышев выходит на поле и меняет Юрия Жиркова», — говорилось в текстовой трансляции сайта.

Матч Россия — Шотландия завершился победой хозяев со счётом 4:0. В составе российской сборной дубль оформил Артём Дзюба, ещё по мячу забили Магомед Оздоев и Александр Головин. После этого поражения шотландцы потеряли шансы на попадание в финальную часть чемпионата Европы.

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