Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Шотландией

Пресс-служба российской сборной показала, что осталось за кадром матча оборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Шотландии. Встреча проходила накануне, 10 октября, на стадионе «Лужники» в Москве. Российская сборная одержала победу со счётом 4:0.

Видео можно посмотреть в «твиттере» сборной России.

Россияне в своей группе занимают второе место, набрав 18 очков. От сборной Бельгии, возглавляющей турнирную таблицу, россияне отстают на три очка. В то же время сборная России опережает сборную Кипра на 8 очков, киприоты располагаются на третьей строчке. Путёвки в финальную часть чемпионата Европы получат две лучшие команды группы. В следующем туре отборочного турнира Россия сыграет в гостях с Кипром.