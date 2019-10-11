Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Шотландией
Пресс-служба российской сборной показала, что осталось за кадром матча оборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Шотландии. Встреча проходила накануне, 10 октября, на стадионе «Лужники» в Москве. Российская сборная одержала победу со счётом 4:0.
Видео можно посмотреть в «твиттере» сборной России.
Россияне в своей группе занимают второе место, набрав 18 очков. От сборной Бельгии, возглавляющей турнирную таблицу, россияне отстают на три очка. В то же время сборная России опережает сборную Кипра на 8 очков, киприоты располагаются на третьей строчке. Путёвки в финальную часть чемпионата Европы получат две лучшие команды группы. В следующем туре отборочного турнира Россия сыграет в гостях с Кипром.
Дзюба обратился к болельщикам сборной России после победы над Шотландией
- 11 октября 2019
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