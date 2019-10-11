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Хохлов оценил плюсы и минусы создания фонда финансирования футбольных клубов

Хохлов оценил плюсы и минусы создания фонда финансирования футбольных клубов
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением об идее создания фонда финансирования футбольных клубов, которую уже одобрил президент России Владимир Путин.

«Всегда нужно прогрессировать и что-то менять в лучшую сторону. Но всё должно быть взвешено и продумано. В целом, думаю, это должно пойти на пользу. Если создание фонда приведёт к уравниванию зарплат, то, естественно, к нам перестанут приезжать легионеры топового уровня. С одной стороны, это плохо, но с другой — нам придётся воспитывать свою молодёжь», — приводит слова Хохлова RT на русском.

Напомним, 43-летний Хохлов возглавил «Динамо» в 2017 году. В прошлом сезоне клуб под его руководством финишировал на 12-м месте в турнирной таблице.

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