Хохлов оценил плюсы и минусы создания фонда финансирования футбольных клубов
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением об идее создания фонда финансирования футбольных клубов, которую уже одобрил президент России Владимир Путин.
«Всегда нужно прогрессировать и что-то менять в лучшую сторону. Но всё должно быть взвешено и продумано. В целом, думаю, это должно пойти на пользу. Если создание фонда приведёт к уравниванию зарплат, то, естественно, к нам перестанут приезжать легионеры топового уровня. С одной стороны, это плохо, но с другой — нам придётся воспитывать свою молодёжь», — приводит слова Хохлова RT на русском.
Напомним, 43-летний Хохлов возглавил «Динамо» в 2017 году. В прошлом сезоне клуб под его руководством финишировал на 12-м месте в турнирной таблице.
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