Галактионов: не хочется терять золотые очки, но Польша — очень сильная команда

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов подвёл итоги домашнего матча 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2021 с командой Польши (2:2).

«Наверное, до 75-й минуты команда старалась действовать низом, владеть мячом, территориальным преимуществом. Поляки очень хорошо действовали на контратаках. Когда счёт был не в нашу пользу, естественно, надо было отыгрываться, и мы перестроились на другую тактическую модель: выпустили второго нападающего, убрали игрока средней линии. Сам характер игры предполагал, что нужно удлинять и делать больше фланговых навесов. Один из них привёл к голу. Значит, наш план себя оправдал.

Что касается результата, то мы настраивались на победу. Но по тому, как складывалась игра, ничья принесла нам очко в копилку. Шаг за шагом мы двигаемся, набирая очки. Это приятно. Конечно, не хочется терять золотые очки, но надо признать, что сборная Польши действительно очень сильная команда, у которой, как и у нас, есть хорошие футболисты. Думаю, результат закономерен», — приводит слова Галактионова пресс-служба Российского футбольного союза.