Черчесов — о предстоящей игре с Кипром: матч с Шотландией позади, идём дальше
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал фото в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.
«Матч с Шотландией позади. Идём дальше», — написал Черчесов.
Фото доступно на странице Станислава Черчесова в «Инстаграме».
Матч 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года Кипр — Россия состоится завтра, 13 октября, в Никосии. Начало — в 19:00 мск. Ранее национальная команда России разгромила сборную Шотландии (4:0).
Сборная России набрала 18 очков в 7 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы I. Кипр (10) — на 3-м месте. Лидером группы на данный момент является национальная команда Бельгии, набравшая 21 очко в 7 матчах.
Черчесов: в Кипре будет жара, но мы под флагом и гимном. Нужно решать задачи
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