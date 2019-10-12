Черчесов — о предстоящей игре с Кипром: матч с Шотландией позади, идём дальше

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал фото в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.



«Матч с Шотландией позади. Идём дальше», — написал Черчесов.

Фото доступно на странице Станислава Черчесова в «Инстаграме».

Матч 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года Кипр — Россия состоится завтра, 13 октября, в Никосии. Начало — в 19:00 мск. Ранее национальная команда России разгромила сборную Шотландии (4:0).



Сборная России набрала 18 очков в 7 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы I. Кипр (10) — на 3-м месте. Лидером группы на данный момент является национальная команда Бельгии, набравшая 21 очко в 7 матчах.