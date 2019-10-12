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Баду в ретроформе «Спартака», куча-мала и заряд «Торпедо» с фанатами. Яркие фото

Игроки «Торпедо»
Баду в ретроформе «Спартака», куча-мала и заряд «Торпедо» с фанатами. Яркие фото
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

12 октября Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 17-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал московское «Торпедо». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На 35-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака-2» Александр Руденко. В начале второго тайма, на 55-й минуте, защитник «Торпедо» Илья Самошников сравнял счёт. Через 15 минут полузащитник красно-белых Пётр Володкин вновь вывел хозяев вперёд. На 73-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Спартака-2», который успешно реализовал форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко. В конце встречи, на 85-й минуте, победный гол забил нападающий гостей Максим Максимов.

Лучшие кадры с матча «Спартак-2» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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