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Тренер сборной Испании: Норвегии нечего было терять, они забыли о риске

Тренер сборной Испании: Норвегии нечего было терять, они забыли о риске
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено подвел итоги отборочного матча Евро-2020 с командой Норвегией (1:1).

«Мы показали не ту игру, что хотели. Соперник использовал длинные забросы в конце матча и таким образом оказывал поддавливал нас. Но у меня не было ощущения, что Норвегия сильно прессинговала в ходе матча.

В концовке они бросили всех самых высоких игроков в нашу штрафную. Им нечего было терять. Они забыли о факторе риска.

Мы хотели больше контролировать мяч, особенно в последние четыре минуты, но не получилось. Соперник применял длинные забросы – это тактика в футболе, которая сеет хаос.

Потерять два очка в концовке игры, безусловно, это оставляет горький осадок. Но теперь мы хотим набрать 28 очков. Если мы сыграем вничью со Швецией, то квалифицируемся на Евро-2020», – приводит слова Морено сайт УЕФА.

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