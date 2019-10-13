Тренер сборной Испании: Норвегии нечего было терять, они забыли о риске

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено подвел итоги отборочного матча Евро-2020 с командой Норвегией (1:1).



«Мы показали не ту игру, что хотели. Соперник использовал длинные забросы в конце матча и таким образом оказывал поддавливал нас. Но у меня не было ощущения, что Норвегия сильно прессинговала в ходе матча.



В концовке они бросили всех самых высоких игроков в нашу штрафную. Им нечего было терять. Они забыли о факторе риска.



Мы хотели больше контролировать мяч, особенно в последние четыре минуты, но не получилось. Соперник применял длинные забросы – это тактика в футболе, которая сеет хаос.



Потерять два очка в концовке игры, безусловно, это оставляет горький осадок. Но теперь мы хотим набрать 28 очков. Если мы сыграем вничью со Швецией, то квалифицируемся на Евро-2020», – приводит слова Морено сайт УЕФА.