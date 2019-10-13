Окслейд-Чемберлен: упустить титул АПЛ было душераздирающе
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен рассказал о целях на нынешний сезон.
«Упустить титул английской Премьер-лиги так, как вышло у нас в прошлом сезоне, было душераздирающе. Так что мы должны стать лучше как команда. При таких беспощадных соперниках, как «Манчестер Сити», мы должны сделать больше.
Моя цель — полноценно вернуться в состав и помочь команде стать немного лучше. Если это получится, смогу задуматься о том, что нужно добавить в мою игру. Но сейчас надо сосредоточиться на помощи команде», — цитирует игрока пресс-служба «Ливерпуля».
Напомним, в минувшем сезоне мерсисайдцы финишировали вторыми в турнирной таблице чемпионата Англии, отстав всего на одно очко от «Манчестер Сити».
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- 13 октября 2019
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