Окслейд-Чемберлен: упустить титул АПЛ было душераздирающе

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен рассказал о целях на нынешний сезон.

«Упустить титул английской Премьер-лиги так, как вышло у нас в прошлом сезоне, было душераздирающе. Так что мы должны стать лучше как команда. При таких беспощадных соперниках, как «Манчестер Сити», мы должны сделать больше.

Моя цель — полноценно вернуться в состав и помочь команде стать немного лучше. Если это получится, смогу задуматься о том, что нужно добавить в мою игру. Но сейчас надо сосредоточиться на помощи команде», — цитирует игрока пресс-служба «Ливерпуля».

Напомним, в минувшем сезоне мерсисайдцы финишировали вторыми в турнирной таблице чемпионата Англии, отстав всего на одно очко от «Манчестер Сити».