Мостовой: нынешняя сборная лучшая в истории? Глупости

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не считает, что нынешняя национальная команда — сильнейшая в истории.



«Вопрос с досрочным выходом на Евро неактуальный. В плане того, что какая разница, сегодня или завтра. У нас игры с Кипром и Сан-Марино, а другим тоже играть свои матчи. Ключевая игра для нас была в Глазго, которую мы успешно переломили и добились победы.



Я не знаю, кто определяет, что это лучшая сборная России, но глупости. У нас очень любят отрывать Советский Союз, потом приплетают. Со статистикой тоже, где-то пишут с учётом СССР, где-то без него. По моему мнению, наша сильнейшая сборная была в 1994-1996 годах. По классу, мастерству мы все играли в Европе и были одними из лучших. Со сборной тогда не складывалось, но и у нынешней сборной складывается далеко не всё. Она ещё ничего не выиграла и ничего не добилась», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.