Санчес может выбыть из-за травмы до конца года

Нападающий сборной «Чили» и «Интера» Алексис Санчес выбыл минимум на 2 месяца из-за травмы, сообщает Mundo Deportivo. Напомним, Санчес получил травму в товарищеском матче с командой Колумбии (0:0). У игрока диагностировали повреждение сухожилий на левой лодыжке.

В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование, после которого будет принято окончательное решение о дальнейшем лечении чилийца. Не исключено, что Санчесу потребуется операция, из-за чего он может выйти из строя минимум на два месяца и уже не сыграет в 2019 году.

30-летний Санчес перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 3 матчах Серии А, забил один гол, а также получил одну красную карточку.