«Эспаньол» отреагировал на решение посадить лидеров Каталонии

«Эспаньол» на своём официальном сайте выступил с заявлением в связи с заключением девятерых лидеров Каталонии, которых Верховный испанский суд приговорил к тюремным срокам от девяти до 13 лет.
«Клуб является исключительно спортивной организацией и не представляет чувства и личные позиции своих партнёров. Мы выражаем уважение решениям суда и в то же время сожалеем о страданиях, которые определённые процессуальные ситуации могут доставить некоторым людям и их семьям. Мы призываем всех представителей гражданских властей предпринять политические и демократические меры для разрешения этого социального кризиса. Необходим диалог в рамках закона и с максимальным уважением к нему», — говорится в сообщении клуба.
Ранее заключение лидеров Каталонии прокомментировала «Барселона».
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