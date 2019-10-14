Чеферин: посмотрите, как после чемпионата мира изменилось восприятие России!

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о том, как изменится футбол в будущем. Также глава УЕФА рассказал об объединяющей силе футбола.

«Сомневаюсь, что в перспективе футбол будет сильно меняться. Да, в наш вид спорта приходят технологии, например VAR. Но если сравнивать сегодняшние матчи с играми 50-летней давности, то игра стала быстрее, другими стали причёски футболистов, но основной принцип не поменялся. Футбол остаётся футболом, и он должен им оставаться.

Футбол всегда будет оставаться игрой, которая объединяет весь мир. Когда я вижу путешествующих по всему миру за своими командами болельщиков, я понимаю, какой невероятной силой он обладает. Посмотрите, как после чемпионата мира в глазах всего мира изменилось восприятие России! Ведь до этого многие судили о стране, о людях лишь по не всегда полным публикациям в СМИ. При всём уважении к другим видам спорта, только футбол на такое способен», — цитирует Чеферина Welcome2020.