Чеферин: посмотрите, как после чемпионата мира изменилось восприятие России!

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о том, как изменится футбол в будущем. Также глава УЕФА рассказал об объединяющей силе футбола.
«Сомневаюсь, что в перспективе футбол будет сильно меняться. Да, в наш вид спорта приходят технологии, например VAR. Но если сравнивать сегодняшние матчи с играми 50-летней давности, то игра стала быстрее, другими стали причёски футболистов, но основной принцип не поменялся. Футбол остаётся футболом, и он должен им оставаться.
Футбол всегда будет оставаться игрой, которая объединяет весь мир. Когда я вижу путешествующих по всему миру за своими командами болельщиков, я понимаю, какой невероятной силой он обладает. Посмотрите, как после чемпионата мира в глазах всего мира изменилось восприятие России! Ведь до этого многие судили о стране, о людях лишь по не всегда полным публикациям в СМИ. При всём уважении к другим видам спорта, только футбол на такое способен», — цитирует Чеферина Welcome2020.
- 14 октября 2019
-
17:00
-
16:38
-
16:29
-
16:20
-
16:12
-
16:10
-
16:10
-
15:49
-
15:37
-
15:36
-
15:12
-
14:52
-
14:46
-
14:39
-
13:59
-
13:53
-
13:50
-
13:38
-
13:02
-
12:59
-
12:36
-
12:33
-
12:22
-
12:13
-
12:05
-
11:48
-
11:48
-
11:34
-
10:57
-
10:56
-
10:40
-
10:32
-
10:08
-
09:48
-
09:41