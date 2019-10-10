Чеферин не сомневается, что все билеты на Евро-2020 будут распроданы

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о реализации билетов на чемпионат Европы 2020 года. Функционер сообщил о высоком спросе на билеты.

«Нужно отметить, что во время чемпионата Европы посетить стадионы смогут 3 млн человек. Уже к июлю мы получили 19 млн заявок на билеты. Несомненно, всё будет распродано. Конечно, я бы хотел, чтобы квалификацию прошли как можно больше принимающих стран, но повлиять на это невозможно», — цитирует Чеферина «RT на русском».

Матчи чемпионата Европы по футболу будут проходить во многих городах разных стран. Четыре игры примет Санкт-Петербург. Там состоятся три матча группового турнира и один четвертьфинальный поединок. Ранее Россия уже принимала чемпионат мира по футболу 2018 года.