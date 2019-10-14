Белоголовцев — о Тедеско: «Спартак» не шарашкина контора. Там знают, что делают

Российский телеведущий, актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился мыслями о предстоящем назначении бывшего главного тренера «Шальке-04» Доменико Тедеско на пост наставника красно-белых.
«Очень сложно давать прогнозы. Мы ничего не знаем о Тедеско, он тёмная фигура. Когда приходил Каррера, о нём тоже никто ничего не знал. Никто даже не мог предполагать, что он возьмёт чемпионство. Насколько я знаю, Тедеско – амбициозный специалист, но ему не хватает опыта. Доменико не до конца понимает особенности игры нашего чемпионата и особенно «Спартака», где присутствуют и истерические движения, есть место нетерпимости. Либо повезёт парню, либо не повезёт. Если его поставили, значит руководство приняло такое решение. Всё-таки в руководстве сидят знающие люди, а не шарашкина контора. Они знают, что делают.
Насчёт слухов о конфликтности Тедеско с опытными игроками могу сказать, что «ОПГ «Ромашка» уже прекратила своё существование. Артём Ребров уже не первый вратарь. Ещенко, при всей любви к нему, уже не демонстрирует уровень игры РПЛ. Мне нравится, когда дают играть молодым. Тот же Каррера начал процесс омолаживания команды, но где-то не повезло, не срослось.
Я не представляю, кто сможет разгрести сложившуюся ситуацию после странных решений руководства клуба. Необходимо просто ждать результата. Мы все переживаем за судьбу «Спартака». «Спартаку» необходимо упорядочить свою жизнь, перестать кидаться из стороны в сторону и потакать мнению болельщиков. Нужно быть последовательным в своих действиях. Если тренер и руководство клуба держат какую-то линию, то не стоит ждать мгновенных результатов. Победы придут, нужно только ждать. Не стоит обращать внимание на баннеры и выкрики определённых, не всегда адекватных, людей», — сказал Белоголовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.
- 14 октября 2019
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