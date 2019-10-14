Норманн: для меня «Ростов» словно семья, я никогда не был в таком клубе

Полузащитник «Ростова» Маттиас Норманн рассказал о впечатлениях от выступления за «Ростов» и поделился мнением о болельщиках клуба.

«Мне нравится здесь всё: люди, игроки, персонал, стадион, фанаты. В этот период моей карьеры и жизни я очень-очень счастлив. Для меня команда словно семья. Я никогда не был в таком клубе, у меня никогда не было таких чувств к команде, поэтому для меня команда — это семья.

Счастье — это, конечно же, моя семья, а потом уже успехи в футболе. Конечно, если я выигрываю, а я очень люблю выигрывать, то я очень-очень счастлив. Самое важное, что у меня есть, — это моя семья.

В Англии был очень неприятный этап моей карьеры. Я даже обсуждал с моим папой, что нужно возобновлять получение образования и тому подобное. Потом кто-то упомянул вариант с «Ростовом», и мне очень захотелось переехать сюда. А теперь я реально счастлив, что всё так сложилось.

Здесь лучшие болельщики, которых я когда-либо видел. Я очень их люблю, они значат очень много, как для меня, так и для клуба, а их поддержка просто невероятна», — сказал Норманн в интервью клубной пресс-службе.