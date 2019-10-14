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Новый наставник «Спартака» Тедеско младше двух игроков команды

Новый наставник «Спартака» Тедеско младше двух игроков команды
Футбол / РПЛ 0

34-летний Доменико Тедеско, который назначен новым главным тренером московского «Спартака», младше двух игроков команды.

Старше тренера вратарь Артём Ребров и защитник Андрей Ещенко. Обоим футболистам по 35 лет.

На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил ранее отправленного в отставку Олега Кононова.

Предыдущим клубом 34-летнего Тедеско был «Шальке-04», который он тренировал с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).

«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 19 октября.

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