FA намерена просить УЕФА расследовать расистские выкрики в матче с Болгарией

Футбольная ассоциация Англии (FA) заявила, что планирует просить УЕФА провести расследование в связи с расистскими выкриками с трибун в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Болгария — Англия (0:6). Напомним, главный арбитр несколько раз останавливал встречу из-за расистских оскорблений.
«Можем подтвердить, что игроки сборной Англии подвергались отвратительным расистским оскорблениям во время матча с Болгарией. Это неприемлемо на любом турнире, и наша задача — поддержать игроков в данной ситуации.
К сожалению, мы понимаем, что это не первый случай проявления расизма в адрес игроков сборной Англии. Такое поведение недопустимо в обществе и в футболе. Мы будем просить УЕФА провести расследование по данному инциденту в срочном порядке», — говорится в заявлении FA, опубликованном на странице в «Твиттере».
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