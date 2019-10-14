FA намерена просить УЕФА расследовать расистские выкрики в матче с Болгарией

Футбольная ассоциация Англии (FA) заявила, что планирует просить УЕФА провести расследование в связи с расистскими выкриками с трибун в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Болгария — Англия (0:6). Напомним, главный арбитр несколько раз останавливал встречу из-за расистских оскорблений.



«Можем подтвердить, что игроки сборной Англии подвергались отвратительным расистским оскорблениям во время матча с Болгарией. Это неприемлемо на любом турнире, и наша задача — поддержать игроков в данной ситуации.



К сожалению, мы понимаем, что это не первый случай проявления расизма в адрес игроков сборной Англии. Такое поведение недопустимо в обществе и в футболе. Мы будем просить УЕФА провести расследование по данному инциденту в срочном порядке», — говорится в заявлении FA, опубликованном на странице в «Твиттере».