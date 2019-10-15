Зинченко — журналистке: всю ночь болельщики будут заниматься любовью

Защитник сборной Украины Александр Зинченко после победы в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Португалией (2:1), заявил, что намерен всю ночь заниматься любовью. Об этом футболист сообщил в послематчевом интервью украинской журналистке Владе Седан, которая является его девушкой.
«Сегодня всю ночь болельщики будут заниматься любовью. Всем этого желаю», — сказал Зинченко в эфире украинского телеканала «Футбол 1», обращаясь к Владе.
Сборная Украины набрала 19 очков в 7 матчах и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020. Украинцы вышли на чемпионат Европы напрямую впервые в истории. В 2012 году чемпионат Европы проходил в Украине и Польше, поэтому украинская национальная команда автоматически квалифицировалась на турнир. В 2016 году сборная Украины попала на Евро через стадию плей-офф.
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