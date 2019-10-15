Роналду: я не ищу рекорды, они сами меня находят

Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал достижение отметки в 700 голов за карьеру. Форвард забил юбилейный гол в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Украины (1:2).

«Не каждый может достичь этой цифры. Спасибо моим партнёрам по команде, коллегам и тренерам, которые помогли мне стать тем игроком, которым я являюсь. Я разочарован тем, что мы не победили, но горжусь командой.



Я не знаю, сколько у меня рекордов. Я должен насладиться моментом и поблагодарить тех, кто помог мне достичь этой впечатляющей отметки.



В последний раз, когда я играл на этом стадионе, то выиграл Лигу чемпионов. Это прекрасный момент из прошлого. С Украиной мы играли хорошо, но победить не смогли.



Я не ищу рекорды, они сами меня находят. Без навязчивой идеи они происходят сами по себе", — приводит слова Роналду Goal.

