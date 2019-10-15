УЕФА вспомнил двойной сейв Филимонова в матче с «Интером» в 1998 году

УЕФА поздравил бывшего вратаря «Спартака» и сборной России Александра Филимонова, вспомнив его двойной сейв в матче Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:2) в 1998 году.

«Вспоминаем удивительный двойной сейв Александра Филимонова в матче с „Интером“ в октябре 1998-го», — сообщается в официальном «твиттере» УЕФА.

Филимонов выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 год. В составе московского клуба он шесть раз становился чемпионом России, один раз выиграл Кубок России, а также трижды становился победителем Кубка чемпионов Содружества. Также выступал за «Факел», «Текстильщик», киевское «Динамо», «Уралан», «Москву», «Саламину», «Кубань», ташкентский «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Долгопрудный». За сборную России сыграл 16 матчей и пропустил 12 голов.