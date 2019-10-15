УЕФА вспомнил двойной сейв Филимонова в матче с «Интером» в 1998 году

УЕФА поздравил бывшего вратаря «Спартака» и сборной России Александра Филимонова, вспомнив его двойной сейв в матче Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:2) в 1998 году.
«Вспоминаем удивительный двойной сейв Александра Филимонова в матче с „Интером“ в октябре 1998-го», — сообщается в официальном «твиттере» УЕФА.
Филимонов выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 год. В составе московского клуба он шесть раз становился чемпионом России, один раз выиграл Кубок России, а также трижды становился победителем Кубка чемпионов Содружества. Также выступал за «Факел», «Текстильщик», киевское «Динамо», «Уралан», «Москву», «Саламину», «Кубань», ташкентский «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Долгопрудный». За сборную России сыграл 16 матчей и пропустил 12 голов.
- 15 октября 2019
-
14:16
-
14:04
-
13:52
-
13:34
-
13:23
-
13:17
-
13:14
-
12:57
-
12:39
-
12:38
-
12:28
-
12:14
-
11:50
-
11:43
-
11:39
-
11:26
-
11:01
-
10:45
-
10:37
-
10:32
-
10:18
-
10:12
-
09:45
-
09:40
-
09:40
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:08
-
09:00
-
08:40
-
07:41
-
06:51
-
06:43
-
06:35