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Игроки «Дерби» признали вину в вождении в нетрезвом состоянии

Игроки «Дерби» признали вину в вождении в нетрезвом состоянии
Футбол / Англия 0

Игроки «Дерби Каунти» Том Лоуренс и Мейсон Беннетт признали себя виновными в вождении в нетрезвом состоянии, сообщает Sky Sport.

В ночь на 24 сентября они попали в ДТП, в котором в итоге пострадал капитан команды Ричард Кио. Он получил разрыв двух связок колена и выбыл из строя до конца сезона.

Футболистам предстоит понести наказание в виде 180 часов неоплачиваемых общественных работ. Также их лишат на два года водительских прав. Ранее они уже были оштрафованы по этому делу на сумму, эквивалентную шестинедельной заработной плате, и приговорены к 80 часам общественных работ по месту жительства. Кроме того, им предписано пройти курс лечения от алкоголизма.

После ДТП тест на алкоголь зафиксировал у Беннетта уровень 64 мкг на 100 мл, у Лоурэнса – 58 мкг на 100 мл. Норма, согласно английскому законодательству, составляет 35 мкг на 100 мл.

Игроки «Дерби» оштрафованы за попадание в ДТП в пьяном виде
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