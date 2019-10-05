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Игроки «Дерби» оштрафованы за попадание в ДТП в пьяном виде

Игроки «Дерби» оштрафованы за попадание в ДТП в пьяном виде
Футбол / Англия 0

«Дерби Каунти» объявил о наказании Тома Лоуренса и Мейсона Беннетта, которые попали в дорожно-транспортное происшествие, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Футболисты оштрафованы на сумму, эквивалентную шестинедельной заработной плате, что является максимальным штрафом по условиям контракта. Кроме того, им дополнительно назначено 80 часов общественных работ по месту жительства, в которые будет включён курс, посвященный употреблению алкоголя.

«В ночь на вторник, 24 сентября, я допустил огромную ошибку, употребив алкоголь. То, что я сделал, было неправильно. Будучи футболистом и тем, на кого смотрят молодые болельщики, знаю, что пример, который я привёл, является ключевым. Мне стыдно. В 23 года я достаточно взрослый человек. Понимаю, что такие действия имеют серьёзные последствия. Я несу полную ответственность за свои действия и принимаю наказание, вынесенное клубом. Я должен вынести урок из произошедшего и буду стремиться к тому, чтобы стать лучше.

Нет оправдания тому, что я сделал. Прошу прощения у семьи, друзей, клуба, всех фанатов „Дерби“ и футбольного сообщества. Я подвёл вас всех», — сказал Беннетт.

Напомним, в результате инцидента капитан «Дерби Каунти» защитник Ричард Кио получил разрыв двух связок колена и выбыл из строя на длительный срок.

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