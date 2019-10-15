Грозный: «Спартаку» нужен Романцев. Если не он, то Карпин, Шалимов или Мостовой

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный выразил мнение, что красно-белым необходимо вернуть Олега Романцева на пост наставника команды.
«В России моё сердце принадлежит «Спартаку». Слежу за ними и всегда желаю успеха. Но то, что происходит со «Спартаком» сейчас, мне не очень нравится, не нравится тренерская чехарда.
Что касается Тедеско, то неизвестно, получится ли у него. Спартаковскую игру может поставить только тот, кто отлично знает, что такое «Спартак». Почему руководство к Романцеву не обращается? Может, он сам не хочет, тогда это уже другое дело. Ведь Олега Ивановича интересуют качества игрока, а не деньги. Тренер ставит игру команды, никто иной, только тренер.
Если не Олег Иванович, то кто-то другой из бывших спартаковцев: Карпин, Шалимов или Мостовой. Правда, неизвестно, хочет Саша начинать карьеру или нет. Либо нужен тренер, который ставит футбол, похожий на спартаковский. Это Арсен Венгер, Пеп Гвардиола, Луис Энрике. Их футбол – спартаковский.
Ещё раз добавлю, Олег Иванович Романцев – тренер, который нужен «Спартаку». Ему должны дать поработать с командой ещё раз», — сказал Грозный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Капущаком.
- 15 октября 2019
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