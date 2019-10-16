Манчини: приятно победить девять раз подряд, но я хочу дважды выиграть чемпионат

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результат отборочного матча Евро-2020 с Лихтенштейном (5:0). Команда под руководством Манчини повторила рекорд 80-летней давности – сборная Италиии выиграла 9 матчей подряд — столько же, сколько под началом Витторио Поццо в 1938-1939-х годах.



«У нас в команде целый ряд серьезных изменений, поэтому нормально, что игрокам не хватало согласованности в действиях. Были хорошие игровые моменты, но нам надо оттачивать взаимодействия. Суть проблемы в том, что эти игроки по большому счёту не работали вместе до этого.



Приятно повторить рекорд Поццо по количеству побед подряд, но я бы предпочел повторить его другой рекорд — дважды выиграть чемпионат мира!», — приводит слова Манчини Rai Sport.



Поццо — первый тренер, приводивший сборную к двум победам на чемпионатах мира (1934 и 1938).

Сборная Италии разгромила Лихтенштейн, одержав девятую победу подряд