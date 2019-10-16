Венгер: иногда задаюсь вопросом, был ли я прав, отказывая «Реалу»
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о попытках мадридского «Реала» заполучить его.
«Я трижды отказывал «Реалу». «Арсенал» был идеальным местом для меня. Зачем мне нужно было рисковать и переходить в клуб, где я мог чувствовать себя некомфортно? Иногда я задаюсь вопросом, был ли я прав, отклоняя предложения из Мадрида. Но в тот момент я чувствовал, что нахожусь в клубе, в котором могу удовлетворить свои потребности», — приводит слова Венгера beIN Sports.
Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Начиная с лета прошлого года французский специалист находится без работы.
Ранее в СМИ сообщалось, что Венгер может стать техническим директором Международной федерации футбола.
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