Венгер: Азар не заменит Роналду, он не будет забивать по 50 голов за сезон

Французский тренер Арсен Венгер заявил, что бельгийский вингер Эден Азар не сможет заменить в «Реале» португальского форварда Криштиану Роналду.
«Азар будет звездой в „Реале“, но он не заполнит пустоту, которая образовалась с уходом Криштиану. Азар будет решать исходы матчей, но он не будет забивать по 50 мячей за сезон. „Реалу“ нужен ещё один форвард, потому что Бензема уже 32 года. Если бы у „Реала“ был ещё один молодой нападающий, который бы играл вместе с ним, возможно, дела у команды шли бы лучше.
Азар — исключительный игрок, который создаёт моменты, а иногда и завершает атаки, что приходилось уже ему делать в важных матчах. Азар никого не боится. Я не думаю, что мы уже увидели настоящего Азара. Его физическая форма оставляет желать лучшего. Вот почему я думаю, что он ещё покажет свой истинный уровень», — приводит слова Венгера Marca со ссылкой на beIN Sports.
- 10 октября 2019
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