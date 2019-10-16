Источник: Аллегри пригласит в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» Эвра
Бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри планирует пригласить в тренерский штаб экс-защитника сборной Франции Патриса Эвра, если ему предложат возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.
Большую часть своей карьеры Эвра провёл именно в «Манчестер Юнайтед». Французский защитник сейчас занимается обучением на тренерских курсах. Он уже неоднократно предлагал свои услуги бывшему клубу.
Аллегри хорошо знает Эвра по совместной работе в «Ювентусе». Итальянский специалист считается фаворитом на пост главного тренера «МЮ» в случае увольнения Уле-Гуннара Сульшера. Клуб провалил начало сезона, после 8 туров «Манчестер Юнайтед» набрал лишь 9 очков. Экс-чемпионы Англии находятся в двух очках от зоны вылета.
Аллегри может сменить Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»
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