Источник: Аллегри пригласит в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» Эвра

Бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри планирует пригласить в тренерский штаб экс-защитника сборной Франции Патриса Эвра, если ему предложат возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

Большую часть своей карьеры Эвра провёл именно в «Манчестер Юнайтед». Французский защитник сейчас занимается обучением на тренерских курсах. Он уже неоднократно предлагал свои услуги бывшему клубу.

Аллегри хорошо знает Эвра по совместной работе в «Ювентусе». Итальянский специалист считается фаворитом на пост главного тренера «МЮ» в случае увольнения Уле-Гуннара Сульшера. Клуб провалил начало сезона, после 8 туров «Манчестер Юнайтед» набрал лишь 9 очков. Экс-чемпионы Англии находятся в двух очках от зоны вылета.