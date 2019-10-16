Агент: ЦСКА и «Штутгарт» предлагали за Шомуродова около € 10 млн

Кахор Муминов, представитель узбекистанского нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова, рассказал, что ЦСКА и «Штутгарт» делали предложения по трансферу его клиента.

«При переходе в «Ростов» на Transfermarkt указана цена € 750 тыс. Это неверно: «Ростов» заплатил за него в разы меньше.



Сейчас он лучший бомбардир, недавно продлил контракт, поэтому на сегодня оценка должна быть другой. А вообще цена игрока – это столько, сколько за него предлагают.



«Штутгарт» предлагал в районе € 10 млн. ЦСКА тоже делал сопоставимое предложение. Здесь право решать оставляли за «Ростовом». Договорились зимой вернуться к вопросу, у нас уже есть предложение с похожими цифрами.



Но вижу, что «Ростову» будет сложно пойти на продажу зимой, здесь их позиция понятна. Сейчас был в Узбекистане, поговорил с Эльдором и его семьёй.



Летом будем настаивать на переходе, если клуб получит справедливое предложение из одной из топ-лиг, ведь именно об этом мы и договаривались с «Ростовом», когда подписывали Шомуродова», – приводит слова Муминова Sports.ru.